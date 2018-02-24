Klozete Tuvalet Kağıdı Serip Oturanlar Dikkat!

Dışarıdaki tuvalete girdiğimizde mikroplardan korunmak için ilk yaptığımız işlerden biri de klozete tuvalet kağıdı serip oturmak… Peki, bu alışkanlık ne kadar doğru, sağlığımızı ne yönde etkiliyor diye merak ediyorsanız hemen açıklayalım…

Aslında klozetler üzerinde bakteriyi barındırmayacak şekilde üretiliyor. Yapılan araştırmalar, klozetlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve idrar yolları hastalıklarının taşınması konusunda riskli olduğu düşüncesini çürüttü.

Tabii bu durum, klozetlerin üzerinde hiç bakteri olmadığı anlamına gelmiyor. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Philip Tierno’ya göre, derimiz koruyucu bir bariyer görevi görüyor.

Ancak insanlar umumi tuvaletlere girdiğinde ilk olarak sifonu çekip ve ardından klozetin üzerine tuvalet kağıdını yerleştirdiğinde tehlike başlıyor.



Sifonun çekilmesiyle tuvaletteki bakteriler ortama yayılır. Klozetin üzerine tutunamayan bakteriler için tuvalet kağıdı iyi bir mekandır.

Hastalıkların yayılmasının asıl nedeni ise ellerimizdir. Klozetin üzerine tuvalet kağıdı serdiğimizde, mikroplarla temas eden ellerimiz nedeniyle hastalıklara yakalanma riskimiz çok daha yüksek.



O yüzden ellerimizi sıklıkla yıkamamız gerekiyor. Ellerimizi sabunlayıp en az 20 saniye ovaladıktan sonra iyice yıkamak hastalıkları %50 önlüyor.