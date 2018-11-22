KOAH FARKINDALIK SEMİNERİ

Sağlık Bakanlığı, 21 Kasım Dünya KOAH Farkındalık Günü nedeniyle seminer düzenledi.

Bakanlık açıklamasına göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Thalasseamia Merkezi ‘nde yer alan seminerde uzman konuşmacılar sunum yaptı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, Dünya Sağlık Örgütü’nün katılımıyla oluşturulmuş olan ”Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim Grubu” tarafından her yıl Kasım ayının üçüncü Çarşamba günü Dünya KOAH Günü olarak kutlandığını, çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratıldığını kaydetti.

KOAH’ın birçok hastalığın sebebi olabileceğini vurgulayan Dizdarlı, önlenebilir bir hastalık olduğunu, toplumu bu konuda bilgilendirmenin önem taşıdığını, seminerde bulunan değerli uzmanlar ve tüm katılımcıların verimli bir organizasyonda bir araya geldiklerini belirtti.

KOAH’ın tanıtımı, tedavi yöntemleri, güncel konuşmalar, KOAH’ta Pulmoner Rehabilitasyonun Önemi, Aerosol İlaç Veriminde Cihazların Doğru Kullanımı gibi konuların ele alındığı seminere, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi’nden Uzm. Dr. Fatma Canbay, YÖDAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıları Servisi’nden Uzm. Dr. Emine Kamiloğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıları Anabilim Dalı Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi Sorumlusu Uzm. Fzt. Şahveren Çakartaş ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi’nden Uzm. Fzt. Musa Muhtaroğlu konuşmacı olarak katıldı.