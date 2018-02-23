KOAH'A DİKKAT!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Adataş, Kronik obstrüktif akciğer hastalığının ciddi bir hastalık olduğunu vurgulayarak, “Ölüm sebebi olarak KOAH hastalığı dünyada 4’üncü sırada olup, araştırmalara göre 2020 yılında daha da ileri boyutlara ulaşacak” dedi.

Eniz ORAKCIOĞLU

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Adataş Yeni Bakış’a Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile ilgili bilinmeyenleri anlattı. KOAH’ın tehlikeli bir hastalık olduğunun altını çizen Adataş, günden güne sigara içiminin artması ile birlikte KOAH’a yakalananların sayısının da arttığını vurguladı.

“Sigara kullanımında da KOAH’da da artış var”

Uzman Dr. Hasan Adataş, Ülkemizde KOAH hastalığının çok sık görünmeye başladığına dikkat çekerek, “KOAH hastalığının 1 numaralı sebebi maalesef ki sigaradır. Ülkemizde de üzülerek söylüyorum ki yaygın bir sigara kullanımı vardır, günden güne sigara kullanımı artmakta ve küçük yaşlardan hatta ilkokul seviyelerine kadar sigara içiciliği görülmektedir. Sigara içme süresi ile birlikte KOAH’ta müthiş bir artış görüldüğünü de gözlemlemekteyiz” şeklinde konuştu.

“Sigara hastalığı tetiklemektedir”

Sigaraya, sigara dumanına, çevre kirliliğine ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarına bağlı olarak solunum yollarında harabiyet yani deformite meydana geldiğini anlatan Adataş, “Belli bir süre sonra bu deformiyetinde artık malesefki geri dönüşü olmamaktadır. Genellikle 40 yaş civarındaki sigara içicilerinde de KOAH belirtileri başlamaktadır. Bu hastalık sigara içmeyenlerde de görülebilir, ama sigara bu hastalığı daha fazla tetiklemektedir, bu bilimsel araştırmalarda da ispatlanmıştır,” diye konuştu.

“KOAH ölümcül olabiliyor”

KOAH hastalığının ölümcül olabildiğini vurgulayan, “Bu hastalıkta ilk belirtileri geçmeyen öksürükler, kısa eforla gelen nefes darlıkları, öksürükle beraber balgam çıkarmadır. Balgam çıkarma harabiyetten dolayı bozulan solunum yollarının tepkilerindeki değişikliktir, eğer herhangi biri bu belirtileri taşıyorsa bir doktora başvurmalıdır. KOAH’ın evreleri vardır, bu evreler, 1’den 4’e kadar çıkmaktadır. Evre arttıkça hastalığın da ağırlık derecesi artmaktadır. Derecelendirmeyi yapabilmek ve tanıyı koymak için de, çeşitli testler var. KOAH’a yakalananların kronikleşen bu hastalığında artık öyle bir bozukluk meydana gelmiştir ki, sigaranın solunum yollarına verdiği zararı iyi yönde geriye çevirmek mümkün değildir. KOAH’ın hastalığı ortaya çıktıktan sonra hasta doktorun vereceği tedavilere uyarsa, ilk evrede veya 2’nci evrede yakalanmış durumu ile kalır ilerlemesi geciktirilir, veya aynı düzeyde kalır. Ama verilen tedaviye uymaz, sigara kullanımına devam ederse, KOAH ilerler ve hastayı solunum sıkıntısından harap eder” dedi.

“Dünyada ve ülkemizde 4’üncü sırada”

Adataş, dünyada ve KKTC’de ölüm sebebi olarak KOAH hastalığının 4’üncü sırada olduğunu vurgulayarak, “Yapılan araştırmalara göre de KOAH hastalığının ölüm sebebi olarak 2020 yılında 2’nci sıraya oturması büyük bir olasılıktır. Bu da, maalesef ki korkunç bir şeydir. Buradan vatandaşlara tavsiyem sigara içenlerin sigarayı kesmesi gerektiği ve bu konuda da desteğe ihtiyaçları varsa göğüs hastalıkları uzmanına başvurmaları gerektiğidir.

Yeni Bakış