KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNDE YETKİ ERHÜRMAN’DA

CTP Parti Meclisi bu akşam yaklaşık bir saatlik toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda koalisyon görüşmeleri ele alındı. Parti Meclisi, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı 4’lü koalisyon görüşmeleri için yetkilendirdi.

Erhürman: Geçen hafta yaptığımız PM toplantısında tek bir konu görüşülmüştü. UBP ile koalisyon görüşmesi yapılmalı mı yapılmamalı mı konusu görüşüldü, bu konuda PM oy birliğiyle UBP ile herhangi bir koalisyon görüşmesi yapılmaması sonucuna varmıştı. Bugün ise 4'lü koalisyon noktasında görüşme yapılsın mı yapılmasın mı konusu görüşüldü. Oybirliği ile 4lü koalisyon yapılabilmesi için genel başkan ve PM yetkilendirildi. Eğer diğer 3 parti de resmi görüşme yapma noktasındaysa, böyle bir görüşme yapabilmesi için Genel Başkan ve PM yetkilendirildi.

Yenidüzen