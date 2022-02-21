Koalisyon hükümetinin kabinesi Meclis’e sunuldu

Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti – Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon hükümetinin kabinesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunuldu.

Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel başkanlığında olağanüstü toplanan mecliste ilk olarak, daha önce Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ant içme törenine katılamayan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ant içti.

Toplantıda ayrıca 3’lü koalisyonun kabine listesi okunarak milletvekillerinin bilgisine getirildi.

Genel Kurul’da Başkanlık Divanı seçimi ise bir sonraki birleşime ertelendi. 25 Şubat’ta yapılacak birleşimin üçüncü en yaşlı üye UBP milletvekili Zorlu Töre’nin başkanlığında toplanmasına karar verildi.

BRTK