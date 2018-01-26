"KOALİSYON İÇİN IŞIK VAR!"

Hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün Demokrat Partiyi ziyaret etti.

DP Genel Merkezi'ndeki görüşme saat 14.00'de başlayan toplantı bir saat sürdü.

Toplantı sonrası açıklama

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş:

Değerlendireceğiz

Denktaş, "Bugün UBP ile ilk resmi temasımızı yaptık. UBP’nin ortaya koyduğu görüşleri de değerlendirmeye almak durumundayız. UBP ve heyetine teşekkür ediyorum ziyaret için. Bir birimizi tanıyan iki partiyiz. Yarın belki bir temas daha heyetler yapar. Bir görelim vaziyeti, Pazartesi akşamı PM’de son noktaya ulaşmış oluruz. Biraz hızlandırılmış bir görüşme süreci yaptık, sayın başkana teşekkür ederim.

UBP’den bir öneri vardır ortada, elbette bunu yetkili kurullarında değerlendirmek zorundayız. Önümüzde iki yol var hükümet kurmak için. Benim bunları PM’ye götürüp görüşmem lazım.

Gerek parti içinden gerekse parti tabanından (UBP ile hükümet kurmak için) baskı var, inkar etmiyorum. Basında çıkanlara pek dikkat etmiyorum, daha hükümet kurulmadı."

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün:

"O ışık var."

Özgürgün, " Sayın başkan ve heyetine teşekkür ediyorum. Bu anlamda hafta sonunu da değerlendireceğiz. Pazartesi günkü DP-PM toplantısına kadar görüşmeleri sürdüreceğim.Öyle bir ışık görmesem görevi Cumhurbaşkanı’na iade edecektim. O ışık var."