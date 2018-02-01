KOALİSYON PROTOKOLÜ İMZALANDI

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs müzakereleri konusunda koalisyon ortaklarının pek çok konuda görüş birliğinde olacağı kanaatinde olduklarını belirterek, görüş birliği olmayan noktalarda ise her bir siyasi partinin kendi görüşünü muhafaza edebileceğini kaydetti.

Özersay, “Bu ortak noktaların olamayacağı anlamına gelmiyor” dedi.

Özersay, Koalisyon protokolünde hükümetin Kıbrıs sorunu ile bağlantılı olarak Cumhurbaşkanı ile sağlıklı bir diyalog halinde olacağının kayıt altına alındığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı’nın tek yetki alanının Kıbrıs müzakereleri olmadığını hatırlatan Özersay, “uluslararası ilişkilerimizin bulunduğu bir ülke var. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler de aslında Dışişleri Bakanlığı’nın uhdesinde olan bir yetkidir” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin en iyi düzeyde olmasını hedefleyen bir hükümet oluşturulduğunu söyledi.

Erhürman, “Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin en iyi, en doğru şekilde kurulmasının halkımızın, ülkemizin yararına olduğu bilincini taşıyan bir 4’lü koalisyondur bu. O konularda herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmüyoruz. Herhangi bir sorun yaşanmayacağına inandığımız gibi bu konuda herhangi bir sorun yaşanmaması için de azami gayret sarf edeceğiz. Çünkü doğru olan içinde bulunduğumuz koşullarda TC ile en iyi şekilde ilişkileri kurmamızdır ” dedi.

Türkiye ile imzalanan ekonomik protokol konusunda ise Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, 2018 sonu itibariyle protokolün sona ereceğini, ikinci gözlem raporunun çıktığını belirterek, TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile bazı tadilatlar yapılması üzerinde mutabakatları olduğunu hatırlattı.

Denktaş, “2018 sonunda yeni bir protokol hazırlığı olması lazım. Biz yerel seçimlerden sonra kendi içimizde o hazırlığa başlayacağız” dedi.