KOALİSYON PROTOKOLÜ YARIN İMZALANIYOR

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in yer aldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantı sonunda açıklama yapan CTP Genel BaşkanıTufan Erhürman, koalisyon protokolüne son şeklini verdiklerini ve protokolün son şeklinde dört parti başkanının uzlaştığını açıkladı.

Yarın saat 11.00’da Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda portokolü, 4 parti başkanının imzalayabileceğini ifade eden Erhürman, Cuma günü de bakanlar kurulunu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunacaklarını söyledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erhürman, bakanlıklar konusunda da mutabakata varıldığını ancak bakanların kim olacağı konusunda çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

Bir soru üzerine Erhürman, Hüseyin Angolemli’nin, Cumhuriyet Meclisi Başkanı olabilmesi için hukuki çalışmalar yaptıklarını ve hukuka uygun bir çözüm formülü bulacaklarını söyledi.