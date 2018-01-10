‘Koalisyona girmeyiz’ açıklamalarını bir kenara bırakın

Çavuşoğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu’na yaptığı sunumda KKTC'de yapılan seçimlere işaret ederek, "Hükümet kurmada karamsarlık var. Umarım 'koalisyona girmeyiz' gibi açıklamalar bir kenara bırakılır, inşallah hükümet kurulur. Biz de KKTC ile ilgili atacağımızı adımları atarız ama Kıbrıs müzakereleriyle ilgili ne yapacağımızın kararını da birlikte vermemiz gerekiyor. 2018 de bu bakımdan kritik bir yıl olabilir." dedi.

Öte yandan komisyonda Türkiye ile Çin arasında Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasını Uygun Bulan Tasarı ile İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı da kabul edildi.

Toplantı, basına kapalı devam etti.