Koalisyonun adı UBP-HP

İki Parti bugün saat 10.00’da Meclis’te hükümet protokolü imzalayacak. Ardından saat 11.00’de ise Bakanlar Kurulu listesi Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunulacak.UBP’de hükümet kurma için Genel Başkan Ersin Tatar’a verilen tam yetki çerçevesinde HP’yle yapılan görüşmelerden çıkan sonuç Parti Meclisi’nin bilgisine getirilirken;

HP’de ise Parti Meclisi, görüşmelerden çıkan sonucu değerlendirip UBP’yle hükümet kurma kararı aldı.HP Parti Meclisi, UBP’yle hükümete girme kararına, 20’ye karşı 40 oyla vardı.

Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi heyetleri dün UBP Genel Merkez’inde yaklaşık 2 saat süren bir görüşme yaptı. Toplantıdan çıkan sonuçlar her iki partinin yetkili organlarında değerlendirdi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar başkanlığında toplanan Parti Meclisi HP ile kurulacak koalisyon hükümetine onay verdi.Tatar toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan hükümet kurma görevini aldıktan sonra, mecliste temsilcisi bulunan tüm siyasi partilerle görüştüklerini kaydederek, hükümet kurmaya en yakın parti olarak gördükleri Halkın Partisi ile daha detaylı toplantılar yaptıklarını anımsattı.

Halkın Partisi yetkilileri ile yapılan son toplantıda koalisyon hükümeti protokolünün oluştuğunu kaydeden Tatar, her iki partinin de parti meclislerinde bu protokolün değerlendirildiğini söyledi.

“Ortaya çıkan koalisyon protokolünü parti meclisimizde değerlendirdik. Hükümetin kurulmasına onay verdik. HP de koalisyon hükümetine onay verdi”diyen Ersin Tatar, koalisyon protokolünün bugün sabah saat 10:00 da Meclis Mavi salonunda iki parti yetkilileri arasında imzalanacağını kaydetti.

Tatar, saat 11:00’de de yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulacağını, Meclis’in ise yarın (Perşembe) olağan üstü toplanarak okunacağını belirtti.

Amaçlarının bir an önce icraat yapan hükümeti hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Tatar, “HP ile uyum içerisinde çalışacağımıza inanıyoruz. Bu iki partinin koalisyona gitmesi, ülkedeki sorunlara çözüm getirecek” dedi.

UBP Genel Başkanı Tatar, HP ile Kıbrıs sorununa bakışlarında pek bir fark olmadığını, bunun da bir avantaj olduğunu, Türkiye ile uyum içinde çalışacaklarını kaydetti.

Halkın Partisi Parti Meclisi de, koalisyon hükümeti kurulması konusunda karar vermek üzere toplandı.Toplantıda alınan kararı parti Genel Başkanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, toplantıda UBP ile yapılan görüşmeler sonrasında şekillenen koalisyon protokolünün en ince ayrıntılarına kadar ele alındığını söyleyerek, yapılan oylama sonunda koalisyon hükümetine onay verildiğini kaydetti.

Özersay, “Parti Meclisi’nde yapılan oylama sonucu 40 evet 20 hayır oyu çıktı. Oy çokluğu ile koalisyon hükümetine girme kararı aldık. Toplumsal sorumluluğumuzun bilincinde elimizi taşın altına koyduk ve bu kararı aldık”dedi.