Kobe Bryant’ın eşi Vanessa’dan feci kaza sonrası ilk tepki

Helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı ile birlikte hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın eşi Vanessa, trajik olay sonrası ilk kez açıklama yaptı.

Basketbol efsanesi Kobe Bryant Kaliforniya’da helikopter kazası sonrasında hayata gözlerini yumdu. Tüm dünyayı yasa boğan olay sonrası birçok ünlü, yaşadıkları acıyı anlatan paylaşımlarda bulundu. Şimdiye kadar sessizliğini koruyan Kobe Bryant’ın eşi Vanessa, duygularını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Vanessa, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda aile olarak “Tamamen yıkıma uğradıklarını” yazdı.

Paylaşımında ailece çekilmiş bir fotoğraf kullanan Vanessa Bryant, kendisine destek olanlara teşekkür ederek başladığı yazısında yaşadığı acının kelimelerle tarif edilemeyeceğini belirtti.

Vanessa Bryant, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ben ve kızlarım, bu korkunç zamanda bize destek ve sevgilerini gösteren milyonlarca insana teşekkür ederiz. Dualarınız için çok teşekkürler. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Taptığım kocam ve harika bir baba olan Kobe Bryant ve benim güzel, tatlı, sevgi dolu, düşünceli harika kızım Giannı’yı beklenmedik bir şekilde kaybettiğimiz için ailece yıkılmış durumdayız. Ayrıca kazada sevdiklerini kaybeden diğer aileler nedeniyle harap durumdayız.

Yaşadığım acıyı anlatacak kelime bulmakta zorlanıyorum. Tek tesellim, Kobe ve Gigi’nin çok sevildiklerini bilmeleri… Onlar hayatımızın bir parçası olduğu için minnettarız. Keşke sonsuza kadar yanımızda kalabilselerdi. Ne yazık ki aramızdan çok erken ayrıldılar.

Hayatımızın geri kalanı nasıl olacak emin değilim… Onlar olmadan yaşamayı hayal bile edemiyorum. Ancak her gün yeniden uyanıyoruz, hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Çünkü Kobe ve bebeğim Gigi, her gün üzerimize güneş gibi doğuyorlar. Onlara olan sevgimiz sonsuz ve ölçülemez boyutta… Onlara bir kez daha sarılmak, öpmek isterdim. Sonsuza kadar yanımda kalmalarını dilerdim.

Bizimle neşenizi, üzüntünüzü ve desteğinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Hayatımıza yeniden yön vermeye çalışırken sergilemek istediğimiz mahremiyetimize saygı duymanızı rica ediyorum.

Team Mamba ailesini onurlandırmak için Mamba Spors Vakfı, MambaOnThree adıyla bir hesap açtı. Bu hesapta toplanan paralarla, trajik kazada hayatını kaybeden diğer insanların ailelerine yardım edilecek. Lütfen desteklerini esirgemeyin.

Bizi ayakta tutan dualarınız ve Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri ve bana duyduğunuz sevgiden dolayı teşekkür ederim”