KOCA DEHŞETİ!

Aralarında yaşanan bir tartışma nedeniyle eşinin kaburgalarını kıran öfkeli koca, mahkeme salonunda özür diledi, salondan çıkınca tehditler savurdu

Devrim DEMİR

Soygun sabıkasının yanı sıra, eşini ciddi şekilde darp ettiği gerekçesi ile poliste 2 ayrı dosyası bulunan 31 yaşındaki taksi şoförü Erkan Bayandursun, önceki akşam eşini yumruklayarak kaburgalarını kırdı.

Yapılan şikâyet üzerine gözaltına alınan öfkeli koca aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılarak, Yargıcın “Tutuksuz yargılanırsan bir daha devam edecek misin?” sorusu üzerine “Bir daha olmayacak bu kadar insan önünde özür dilerim” diyen Bayandursun salondan çıkar çıkmaz tehditler savurdu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının Mayıs ve Ağustos 2016 yılı içerisinde eşine karşı benzer suçlardan dosyaları olduğunu göz önünde bulundurdu.

Mesutoğlu zanlının ileride davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 2 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 50’şer bin TL kefalet senedi ile serbest kalmasına karar verdi.

Bayandursun, kendisini kelepçeleyen polisler önünde , “Ben buradan kurtulayım onu öldüreceğim” dedi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen öfkeli koca, cezaevine gönderildi.

Ne yaptığını hatırlamadığını söyledi

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, Erkan Bayandursun’un “Vahim zarar” ve “Ciddi darp” suçlarından tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlının önceki akşam saat 22.00 sıralarında kendisi ile tartışan eşinin, yüzüne ve vücuduna gelişigüzel vurduktan sonra, eşinin sol kaburga kemiğini kırarak hastanelik ettiğini söyledi.

Yapılan şikâyetin ardından, zanlının Girne’de tespit edilerek tutuklandığını belirten Çamlıbelli, sorgulamasında ne yaptığını hatırlamadığı yönünde ifade verdiğini belirtti.

Kadının benzer şikâyetleri var

Polis memuru Kader Çamlıbelli, Bayandursun’un daha önce yine aynı şekilde eşini 26 Mayıs ve 28 Ağustos 2016 yılında dövdüğünü ve aleyhinde 2 ayrı dosya olduğunu kaydetti.

Havadis