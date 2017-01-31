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'KOCAM BENİ ALDATIYOR!'

'KOCAM BENİ ALDATIYOR!'

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Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da geçtiğimiz Cuma gecesi eşinin kendisini aldattığına inandığı kadının evini basan ve kapısını kırarak içeri girdikten sonra ortalığı dağıtan Zeliş Kaya, dün kendisine yapılan dava tebliğinin ardından serbest bırakıldı.

Diyalog muhabirinin polisten aldığı bilgiye göre, Zeliş Kaya isimli zanlı mahkeme huzuruna çıkarılmadan, kendisine “mülke tecavüz” suçundan dava okunmasının ardından evine gönderildi. Kaya’nın ileriki bir tarihte yargılanacağı kaydedildi.

Diyalog

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