"Kocamı kullanıyorlar!"

ABD'li yayın kuruluşu Fox News'e röportaj veren First Lady Melania Trump, eşinin soyadını kullanarak fayda sağlamaya çalışan kişilere ateş püskürdü.

ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump, ABD merkezli haber kanalı Fox News'e röportaj verdi.

Eşinin bir dönem daha ABD Başkanı seçilmesi durumundaki fikirleri sorulan Melania, 'Evet bu olası bir durum. Eşimin inanılmaz bir iş yaptığını düşünüyorum. ABD, tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. Ülkenin iyi şeyler yapmasına devam etmesini istiyorum' yanıtını verdi.

First Lady ayrıca Beyaz Saray'da yaşadığı günlük sıkıntılara da değindi. Melania, yaşadığı süreçteki en büyük zorluğun, adını ve ailesinin soyadını kullanarak fayda sağlamaya çalışan kişilerle uğraşmak olduğunu söyledi.

Melania, 'Trump' soyadından fayda sağlamak isteyen kişileri komedyenler, gazeteciler, şarkıcılar ve yazarlar olarak sıraladı.

Programın sunucusu First Lady'e, bu durumun kendisini üzüp üzmediğini sordu.

Melania da, son derece üzüldüğünü ve medyanın dedikodulardansa gerçeğe odaklanması gerektiğini belirtti.

Gündemi takip ettiğini söyleyen Melania, 'Neler olup bittiğini takip ediyorum, eşime tavsiyelerde bulunuyor ve fikrimi belirtiyorum. Beni bazen dinliyor bazen de dinlemiyor. Bazen eşimin üslubunu onaylamıyorum ve bunu ona söylüyorum' dedi.

Melania tıpkı eşi Donald Trump gibi medyaya da çattı ve medyanın sürekli olarak olumsuzlukları yansıttığını fakat Donald Trump'ın her gün ABD vatandaşları için mücadele verdiğini ifade etti.