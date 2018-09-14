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"Kocası bana tecavüz ederken o yanımda oturuyordu'"

"Kocası bana tecavüz ederken o yanımda oturuyordu'" 1113

Cinsel istismar mağduru Elizabeth Smart, Utah'ta basının karşısına geçip yetkililere seslendi.

Elizabeth Smart 4 Haziran 2002 gecesi, 14 yaşındayken Utah, Salt Lake City'deki evinden kaçırıldı.