Kocası ikiziyle aldatınca öyle bir şey yaptı ki...

Çin'de kendisini ikiz kız kardeşiyle aldatan kocasından intikam alan kadın dünyanın gündemine oturdu.

Öfkeli kadın, arabada ilişkiye giren kız kardeşini ve eşini görünce bakın ne yaptı...

Çin'de bir kadının, kendisini ikiz kız kardeşiyle aldatan kocasından ve kardeşinden aldığı intikam olay oldu.

Arabada ilişkiye giren kardeşini ve kocasını görünce, zorla arabadan indiren kadın, arabayı alarak oradan uzaklaştı.