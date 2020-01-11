KOKAİN OPERASYONU!

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Karaoğlanoğlu’nda Selin Afra Gönülalan’ın evinde yapılan aramada 9 gram kokain türü uyuşturucu madde ve 2 adet MDMA türü uyuşturucu hap ve misafir olarak bulunan Eray Mehmet Vudalı’nın üzerinde yapılan aramada ise 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulundu



Karaoğlanoğlu’nda gerçekleştirilen operasyonda kokain türü uyuşturucu ile tutuklanan Selin Afra Gönülalan ile Eray Mehmet Vudalı dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinden görevli Polis memuru İbrahim Atabek, 08 Ocak 2020 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda 22 yaşındaki Selin Afra Gönülalan’ın ikametgâhında yapılan aramada 9 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve 2 adet MDMA türü uyuşturucu hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, ikametgâhta misafir olarak bulunan Eray Mehmet Vudalı’nın üzerinde yapılan aramada ise 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis ikametgâhta yapılan aramada da 7 gram ağırlığında kokain, 2 gram hintkeneviri ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Her iki zanlının gözaltına alındığını, haklarında soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen uyuşturucuların analize gönderildiğini kaydeden polis, analiz sonuçlarının henüz gelmediğini, ayrıca aranan bir şahıs olduğunu ifade ederek, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.



