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KOKAİNLE YAKALANDI!

KOKAİNLE YAKALANDI!

1 tutuklu!

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UYUŞTURUCU TASARRUFUNA TUTUKLAMA  

İskele’de A.Y’ye (E-49) ait ikametgahta dün 14.00 sıralarında, polis tarafından yapılan armada yaklaşık bir gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Polis basın bülteninde bahse konu şahsın tutuklandığı dile getirildi. 

 

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