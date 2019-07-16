Kolarov'da son dakika! Karar verildi...

Fenerbahçe’nin kadrosunda görmek için uğraş verdiği Roma’da son karar netleşti. Teknik direktör Paulo Fonseca’nın Kolarov’u bırakmayacağı ve sol stoper ile sol bekte yerinin garanti olduğu bildirildi.

Fenerbahçe’de transferde bir numaralı aday olan Aleksandar Kolarov için sürpriz bir gelişme dikkat çekti. Sezon başı hazırlıklarına başlayan Roma’da antrenmanlara çıkan Aleksandar Kolarov, teknik direktör Fonseca’nın gözüne girmeyi başardı.

İtalya basınında yer alan haberde, Portekizli çalıştırıcının Kolarov’u yeni sezonda hem sol stoper hem de sol bek olarak görevlendireceği aktarıldı. Şu anda İtalyan ekibinde yeri garanti olan ender isimlerden bir tanesinin de Sırp savunmacı olduğuna dikkat çekildi.

Transfer arayışında olan Roma’nın, Kolarov sayesinde savunma sol tarafına bir isim aramadığı ve 32 yaşındaki oyuncuyla devam edileceği vurgulandı. Roma’nın yeni sezonda Kolarov ile devam edeceği kaydedildi.