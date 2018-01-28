KOLEJ ÇİLESİ!

Aileler, sınav arasında okulları çevreleyen tellerden, duvarların üstünden çocuklarını görmek için sarktı, araya çıkan çocuklarıyla demirleri arasından iletişim kurmaya çalıştı.

Sınav merkezlerinden Türk Marif Koleji’nin bulunduğu Lefkoşa’daki okullar yolu, ‘düzensiz park’ yüzünden felç oldu, uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda araçlar güçlükle ilerledi.

Kimi veli kolej sınavlarına giriş sistemini eleştirerek, çocukların ‘at yarışı gibi’ yarıştırılmasının doğru olmadığını belirtti kimi ezberci sistemin değişmesine vurgu yaptı. Kimi de sisteme ayak uydurmak zorunda kaldıklarını aktardı

Didem MENTEŞ

Kolej Giriş Sınavları’nın 1. Basamağı (KGS-1) dün yapıldı. 2 bin 94 öğrencinin katıldığı sınav merkezlerinde yine bildik görüntüler yaşandı. Çocukları sınavda ter döken aileler aynı anda dışarıda heyecanla sınavın bitmesini bekledi. Aileler, sınav arasında okulları çevreleyen tellerden, duvarların üstünden çocuklarını görmek için sarktı, araya çıkan çocuklarıyla demirleri arasından iletişim kurmaya çalıştı.

Sınav merkezlerinden Türk Marif Koleji’nin bulunduğu Lefkoşa’daki okullar yolu, ‘düzensiz park’ yüzünden felç oldu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda araçlar güçlükle ilerledi. Sınavın yapıldığı okul önünde polisin trafik için önlem almaması da tepki çekti.

Kimi aile sınav sistemini eleştirdi!

Bu arada havanın güneşli olması nedeniyle duvar kenarında sınavın bitmesini bekleyen aileler zorlu yarışın ilk basamağının bitmesinin de huzurunu yaşadı. Kimi veli kolej sınavlarına giriş sistemini eleştirerek, çocukların ‘at yarışı gibi’ yarıştırılmasının doğru olmadığını belirtirken kimi de ezberci sistemin değişmesi gerektiğini görsel eğitime önem verilmesine vurgu yaptı.

Bazı aileler kolej sınavına hazırlığın bir yıl boyunca stresli ve yoğun geçtiğini belirterek, çocuklarının iyi bir temele sahip olabilmesi için mevcut sisteme ayak uydurmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Sistemin tartışılması gerektiğine inanan birçok aile eğitimin sorgulanması gerektiğine dile getirdi.

Aileler ne dedi? Aileler ne dedi?

Ayşe Kabaş:

Eğitim sistemi ezbere dayalı, bu iyi değil. Biz çocuğumuzu takviye olması için dershaneye gönderdik. Çünkü çoğu şeyi okulda öğrenemedi. Ben sınav sistemini tasvip etmiyorum. Çocuklara çok küçük yaşta çok bilgiler yükleniyor. Çocuklar at gibi yarıştırılıyor deyim gibi yerleşti ama bu sisten eğitim amaçlı için değil sırf yarış amaçlıdır. Çocuklara görsel öğretilen hiçbir şey yok, hep ezbere dayalı. Mecburen biz de aynı sistemin içinde devam ediyoruz.

İlknur Çakmak:

“Kızım istediği için sınava girdi. Bazı veliler yolun sonu şeklinde bu sınavın üzerine çok düşerler. Hiç öyle değil. Olursa olur olmazsa olmaz. Okuldaki kurslara gitti kızım. Dershaneye falan göndermedim. Ben çocuğuma çok önemli olmadığını vurgulamaya çalıştım, gözünde büyütmesini istemedim. Kolej sınavı uygulaması eskiye göre daha iyi. Eskiden tek sınavdı ve her şey tek sınavla ölçülemez”

Göksel Kamburca:

“Ben sınavı çok önemsemiyorum. Kızım çok istediği için sınava katıldı. Benim kızım çok heyecanlı çok istekliydi. Bunun için dershaneye de gönderdim. İyidir, çok heyecanlıdır. Çocuklar sadece sınavla değil bütün sene okulda yaptıkları de değerlendirilmelidir. Sınıfta yaptıkları da önemlidir. Sınav çocukları heyecanlandırıyor”

Hilmiye Demirer:

“Çocukların bir günlük sınavla değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. Bu da gelen bir düzen olduğu için biz de çocuklarımızı sınava sokuyoruz ama 1 günlük bir değerlendirmeyle çocuklarımızın başarısını ölçmek doğru değil. Artı keşke eğitim seviyemiz her okul için aynı olsa ki hem çocuklar bu tempoya girmek zorunda kalmaz hem de eğitim kalitesi daha iyi olur. Benim çocuğum sabahtan akşama kadar okuldaydı ondan sonra akşam 19:00’da kadar dershaneye gitti. Geriye kalan zamanda yoğun bir çalışma temposu içerisinde koymadık. Zaten yeterince okul ve dershane temposuyla yorulduğunu düşünürüm”

Hatice Samur:

“Sınavın birinci ve ikinci aşaması olması belki çok iyi ama okul puanlamaları da buna dahil olmalı. Çocukların bütün yıl elde ettiği başarılar da ek olarak eklenmesi daha mantıklı olur. En azından tek sınava odaklı olmaz çünkü sonuçta bunlar çocuk… Belki heyecana kapılabilir bu nedenle okul puanı ek olarak eklenebilir. Biz çocuğumuzun seviyesini ve eğitim durumunu görmek için aslında bu sınava koyduk. Çocukları değerlendirmek için mutlaka sınav olmalı tek sınavla değil. Benim oğlum için zor bir süreç geçti”

KGS’de 2 bin 94 öğrenci ter döktü

Kolej Giriş Sınavları’nın 1. Basamağı (KGS-1) dün yapıldı. Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 7 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilen sınavın birinci oturumu, saat 09.00’da başladı. Bir buçuk saat süren birinci oturumun ardından verilen yarım saatlik aradan sonra saat 11.00’de ikinci oturuma geçildi.

2 bin 94 öğrencinin katılan sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlandı. Cevap kâğıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının akşam saatlerinde açıklandı.

Kolej Giriş Sınavları’nın ikinci basamağı KGS-2 ise 9 Haziran Cumartesi yapılacak. Öğrenciler; bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (yüzde 50 KGS-1 + yüzde 50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanı’na göre oluşturulacak sıralama listeleriyle kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2018-2019 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 50 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 595 öğrenci 2018-2019 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.

Yenidüzen