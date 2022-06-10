Kolej giriş sınavında PCR veya Antijen test sonucu istenmeyecek
Kolej giriş sınavında PCR veya Antijen test sonucu istenmeyecek
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Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü, yarın gerçekleştirilecek Kolej Giriş Sınavlarına girişte öğrencilerden PCR veya Antijen test sonucu istenmeyeceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan duyuruda, yarınki sınavlarda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun açıkladığı kararlar doğrultusunda PCR veya Antijen test sonucunun istenmeyeceği belirtildi.
Duyuruda, ayrıca sınava katılacak öğrencilerin sınav merkezlerine girerken sınav giriş belgelerini göstermeleri gerekeceği kaydedildi ve yoğunluğun önlenebilmesi adına öğrencilerin, sınavdan yarım saat önce sınav merkezinde olmaları tavsiye edildi.
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