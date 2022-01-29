Kolejlere Giriş Sınavı’nın 1’inci basamağı bugün yapıldı.

Sınav, Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 11 sınav merkezinde, 137 sınıfta gerçekleşti

İki oturumluk sınavın ilk oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu 11.00-12.30 saatleri arasında yer aldı.

Uzun zamandır kolejlere girebilmek için hazırlanan öğrenciler, emeklerinin karşılığını alabilmek için sınavdaydılar..

Onlar sınıfta aileleri ise dışarıda çocuklarını beklerken ter döktü.

Covid-19 pozitif öğrenciler ise her ilçede ayrı olarak hazırlanan sınav merkezlerinde sınava girdi.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Bakanlığın resmi web sitesi “www.mebnet.net” adresinden yayımlanacak.

Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

Kolej Giriş Sınavları’nın 2’nci basamak sınavı ise 11 Haziran’da yapılacak.