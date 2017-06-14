KOLEJLERE KAYITLAR 15-20 HAZİRAN'DA

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü, 2017 Kolejlere Giriş Sınavı sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Kolej, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji 6. sınıflarına kayıt hakkı elde eden öğrencilerin, kayıt işlemlerini 15 – 20 Haziran tarihleri arasında yaptırması gerektiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, ilgili okullara kayıt işlemlerinin bu tarihler arasında tamamlanması gerektiği ifade edildi.

Kayıt yapmayacak öğrencilerin okula kayıt yaptırmayacağına dair feragatname imzalamaları ve ilgili okul müdürlüklerine teslim etmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, okullardan gelecek feragatnamelerin sayısına göre yedek listelerden kayıt hakkı elde eden öğrencilerin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.