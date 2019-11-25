KOLU VE BACAĞI KOPTU!

Hamitköy’de ölümle sonuçlanan traktör kazasının ardından dün Mağusa’ya bağlı Tuzla yakınlarından üzücü bir traktör kazası haberi daha geldi.

Kendi kullandığı traktörün altında kalan 36 yaşındaki Erdinç Özkahraman’ın ayağı diz kapağından ve kolu omuzundan koptu.

Kaza dün saat 15:00 sıralarında Gazimağusa da St.Barnabas Kral Mezarlığı nın doğu kısmında bulunan tarla içerisinde meydana geldi.

36 yaşındaki Erdinç Özkahraman yönetimindeki traktör ile tarla sürdüğü bir sırada traktörün sapanınin kayalara takılması sonucu sapanı kurtarmak için traktör üzerinden inmeye çalışırken sağ el ve sağ bacağını hareket eden traktörün sağ arka tekerleğine kaptırdı.

Özkahraman’ın ayağı diz kapağından ve kolu omuzundan koptu.

Özkahraman kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek müşahade altına alındı.

Önceki gün, Hamitköy’de Paşa Sokak üzerinde meydana gelen traktör kazasında 3 yaşındaki Ege Metin Ömerağa traktörün altında kalarak yaşamını yitirmişti.