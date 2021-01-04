Komite değişikliği istemi Meclis’te tartışma yarattı

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilikiler Komitesi’nin gündeminde bulunan, “Davalarda Zaman Aşımı Değişiklik Yasa Önerisi”nin Ekonomi Bütçe ve Plan Komitesi gündemine aktarılması ve bu komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere Meclis’te tartışma yarattı.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Sunat Atun’un ardından söz alan muhalefet milletvekilleri, yasa önerisinin görüşüleceği komitenin değiştirilmek istenmesini eleştirdi; bunun Meclis İç Tüzüğü’ne de aykırı olduğunu belirtti.

Tartışmaların ardından varılan uzlaşmayla yasa önerisinin ivedilik alınmış şekliyle Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi gündeminde kalacağı Meclis Genel Kurul kayıtlarına geçirildi. mu