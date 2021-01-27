Sağlık Bakanlığı bütçesinde ilk sözü HP Genel Başkanı Kudret Özersay aldı.

Özersay, eleştirel değil yapıcı bir konuşma yapmak istediğini, dikkate alınması gerektiğini düşündüğü 10 maddeyi konuşacağını belirtti. Bundan sonra da başka salgınlar yaşanabileceğini öngörerek kamu sağlık hizmetleri kaynaklarının arttırılması gerektiğini ifade eden Özersay, tüm dünyada sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi yaygınlaşırken pandemi sebebiyle kamu sağlık hizmetlerinin öneminin ortaya çıktığını kaydetti. Aynı doğrultuda özel sağlık kurumlarının da gerekli katkıyı koyarak kamuya destek olduğunu vurgulayan Özersay, ülkenin sağlık mevzuatının da hızlı şekilde güncellenmesinin gerekliliğine değindi.

“KOMİTE YASASI GÜNCELLENMELİ”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yasasının da güncellenmesinin acil ihtiyaç olduğunu, bu dönemde yaşananların da bu yasayla ilgili eksiklikleri ortaya çıkardığını kaydeden Özersay, “sağlık sisteminin yönetimi” konusunun da ne kadar önemli bir konu olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

“KRİZ DÖNEMLERİNDE ÇALIŞACAK BİR YAPI OLUŞTURULMALI”

Özersay, kriz dönemlerinde çalışacak bir yapı oluşturulmasının da gündeme alınmasını isteyerek, otomasyon sisteminin de ne kadar yaşamsal olduğunun pandemi döneminde daha da belli olduğunu, aşı programı hazırlanırken bile bu gerekliliğin görüldüğünü söyledi.

Bu krizin yurt dışı sağlık ataşelerinin de ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade eden Özersay, kriz döneminde belli kaynaklara ulaşma ve sevk noktasında bu kişilerin varlığının ne kadar yaşamsal olduğunu gördüklerini vurguladı.

Özersay, hem 4’lü hem de 2’li koalisyon döneminde, hemşire ve doktor alımı talebine destek verdiklerini anımsatarak, hemşire alımında Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde yapılan alımların sisteme zarar vermesine engel olunması gerektiğini kaydetti. Kudret Özersay, ihtiyaç halinde bu niteliklere sahip kişilerin alınmasının tartışılır olmadığını ancak sağlığın göz ardı edilecek bir konu olmadığını söyledi.

Özersay, pandemi döneminde en büyük destekçinin Türkiye olduğunu, birçok ürünün ülkeye girişine yardım ettiğini ifade ederek bu ülkeler arası ilişkinin sağlıklı ilerlemesi için önerilerde bulundu. Protokoller kapsamında yapılacak projelerde yer alan iş birliği maddesinin doğru noktada değerlendirilmesini ve ülke kurumlarının dahil edilmesini isteyen Kudret Özersay, pandemi döneminde alınan kararların zamanlamasının çok önemli olduğunu belirtti. HP Genel Başkanı Kudret Özersay, bu kararların herkesi memnun edemeyeceğinin bilinciyle kararların zaruriyetine ikna etmek ve gerekli bilgiyi vermek gerektiğini vurgulayarak, “Alınan tedbirlerin kendi içinde de mantığı olmalı. Aksi takdirde halk ikna edilemez. Uyulmayan tedbirler için yaptırımları hayata geçirmek gerek” diye konuştu.

Özersay, sağlık krizinin bu temel kriterlerle yönetilmesi gerektiğini kaydederek, dün alınan kapanma kararlarının uygulanmasında yaşanan eksiklikleri sıralayarak bunun sebebinin bugün yaşanan sorunların, kararların hem geç alınması hem de geç açıklanmasından kaynaklandığını vurguladı.