KOMŞULAR PATLAMA SESİNE UYANDI!

Yeşilyurt’ta bu sabah saat 06.00 sıralarında Şehit Hüseyin Ekizer Sokak’taki 7 numaralı evde yangın çıktı.

BRT muhabirinin olay yerinden elde ettiği bilgiye göre komşuların patlama seslerini duyması üzerine fark edilen yangında evde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Nazım Öncen vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Öncen, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahade altına alınırken, yangın Güzelyurt ve Gemikonağı İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği evde büyük hasar meydana geldi.

Evin özellikle mutfağı, mutfak tavanı tamamen yanarken, diğer odalar ve eşyalar da kullanılmaz hale geldi.

Yangının yandaki evlere sıçramadan söndürülmesi ise facianın eşiğinden dönülmesini sağladı.

Bu arada Polis Basın Subaylığı yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Nazım Öncen’e ait ikametgahın mutfak kısmında muhtemel gaz kaçağı olmasından dolayı, gaz ocağını yakmaya çalıştığı esnada biriken gazın alev alması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu mutfak ve içerisindeki eşyalar yanarak zarar görürken diğer odalar isten zarar gördü. Gazın alevlenmesi sonucu ocağı yakmaya çalışan Nazım Öncen’in ellerinde ve yüzünde ciddi yanıklar meydana geldi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.