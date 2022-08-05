Komşunun havuzuna girdi sonrası kabus...

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde girdiği havuzda çok nadir görülen bir virüse yakalanan 3 yaşındaki Jonny, 12 gün boyunca hastanede yattı. Doktorların bir antikor tedavisi ile kurtardığı çocuk şimdi uzun sürecek bir rehabilitasyon süreci ile karşı karşıya...

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yürümeye daha yeni başlayan bir çocuk komşularının havuzuna girdikten sonra hayatının kabusunu yaşadı.

3 yaşındaki Jonny Simoson'ın annesi Jamie, oğlu komşunun havuzunda oynarken sağ omuzunda canlı bir Kene olduğunu gördü. New York Post'a yaşadıklarını anlatan anne keneyi görür görmez bir cımbız yardımı bile kolayca çıkardığını ve oğlunun omuzunda sadece kırmızı bir yumru kaldığını söyledi.

BAŞ AĞRISI, YÜKSEK ATEŞ VE UYKU HALİ

Kene çıkarıldıktan sonra başlarda iyi görünen küçük Jonny, iki hafta sonra baş ağrılarından şikayet etmeye başladı. Alışılmadık bir şekilde sürekli uyku halindeydi ve ateşi 39 derecenin altına düşmüyordu.

12 GÜN HASTANEDE KALDI, YOĞUN BAKIMA ALDILAR

2 kez çocuk doktoruna götürülen ancak neden hasta olduğu ortaya çıkmayan Jonny'nin annesi bu kez oğlunu acil servise götürdü. Doktorlar küçük çocuğu önce genel servis daha sonra da pediatrik yoğun bakımda 12 gün boyunca tutup hastalığın nedenini öğrenmeye çalıştılar.

POWASSAN VİRÜSÜNÜ NEDEN OLDUĞU MENİNGOENSEFALİT TEŞKİSİ KOYULDU

Uzun incelemelerden sonra, MRI ve CAT taramalarından geçirilen küçük çocuğa Powassan virüsünün neden olduğu meningoensefalit teşhisi koyuldu.

Meningoensefalit nedir?

Beyin dokularında meydana gelen iltihaplanma genellikle ensefalit olarak bilinir ve bu omuriliği ve beyni kaplayan zarı etkilediğinde, menenjit olarak tanımlanır. Menenjit ve ensefalit her ikisi de mevcut olduğunda durum sıklıkla meningoensefalit olarak adlandırılır.

Anne Jamie hastalığın ne olduğunu anlamaya çalıştıkları sürenin çok zor geçtiğini belirterek "Bir cevap aramak çok sinir bozucuydu. Çocuğumuzla eve gelemeyeceğimizden korktuk" dedi.

KANITLANMIŞ BİR İLAÇ YOK, ANTİKOR TEDAVİSİ UYGULANDI

Powassan Virüsü için şimdiye kadar kanıtlanmış bir ilaç yok, bu nedenle hastalar damar içi ilaçlar ve oksijenle tedavi altına alınıyor..

Doktorlar Jonny'yi iyileştirmek için 'intravenöz immünoglobulin' adı verilen bir antikor tedavisi denedi. Lupus ve kalp rahatsızlıkları olan küçük çocuklara uygulanan bu tedavi kapsamında bağışçılardan alınan antikorlar 5 doz halinde küçük çocuğa verildi.

VÜCUDUNUN BİR KISMINDA AKSAKLIKLAR KALDI

Tedaviye çok iyi cevap veren Jonny, 12 gün sonra hastaneden taburcu edildi ancak vücudunun bir kısmında aksamalar vardı. Fiziksel rehabilitasyon ve konuşma terapisine ihtiyacı vardı.

TABURCU OLDUĞUNDA YÜRÜYEMİYORDU! YEMEK YEMEYİ BİLE YENİDEN ÖĞRENİYOR

New York Post'a konuşan aile oğullarına yeniden su içmeyi ve Yemekyemeyi öğrettiklerini anlattı ve "Jonny taburcu olduğunda hâlâ yürümüyordu ve dengesi çok zayıftı. Yapacak çok işimiz olduğunu biliyorduk ama mücadeleye hazırdık. Şimdiye kadar sağladığı ilerlemenin devam edeceğine eminiz" açıklamasında bulundu.

Siyah bacaklı kene

NADİR GÖRÜLEN BİR VİRÜS

Nadir görülen Powassan virüsü, geyik keneleri olarak da bilinen siyah bacaklı kenelerden yayılır. Tipik olarak omurilik sıvısının test edilmesiyle teşhis edilir.



Hastalığa yakalanan insanların çoğu herhangi bir semptom göstermese de virüs beyne veya beyin zarına ulaşırsa kafa karışıklığı, koordinasyon kaybı, konuşma güçlüğü ve kuvvetli nöbetlere neden olabilir.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, Powassan virüsünden dolayı ağır hastalanan hastalarda 10 kişiden biri ölüyor ve hayatta kalanların yaklaşık yarısı uzun süreli kas ve güç kaybıyla karşı karşıya kalıyor.

ABD'de her yıl geyik kenelerinin en aktif olduğu ilkbahar sonu, yaz başı ve sonbahar ortasında ortalama 6-39 arası vaka bildiriliyor.

Hürriyet