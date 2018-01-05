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KOMYONET VE SALON ARAÇ ÇARPIŞTI!

KOMYONET VE SALON ARAÇ ÇARPIŞTI!

Haspolat'ta kaza!

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Haspolat sanayi yolunda öğle saatlerinde meydana gelen kaza görenleri korkuttu. LD 935 Plakalı Kamyonet ile henüz plakası belli olmayan salon araç çarpıştı. Kaner Firmasına ait olan kamyonet çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası her iki araçta da büyük hasar meydana gelirken yaralı olup olmadığı konusunda polisten henüz detaylı bilgi alınamadı.

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Havadis

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