KONFERANSA KOCİAS'IN AÇIKLAMASI YÜZÜNDEN ARA VERİLDİ
Cenevre’deki Uluslararası Kıbrıs Konferansı'na yerel saatle 20.00’de (KKTC saatiyle 22.00'de) ara verildi.
KONFERANSA, KOCİAS’IN AÇIKLAMALARINDAN DOLAYI YAŞANAN RAHATSIZLIK NEDENİYLE ARA VERİLDİ
Cenevre’deki Uluslararası Kıbrıs Konferansı'na yerel saatle 20.00’de (KKTC saatiyle 22.00'de) ara verildi.
Yunanistan Dışişleri Başkanı Nikos Kocias’ın, konferansın törensel başlangıcının ardından resmi ilk toplantı başlamadan önce düzenlediği basın toplantısında 23 Ocak’ta Cenevre’de garantörler seviyesinde ikinci bir zirve yapılacağı yönünde açıklamada bulunması toplantıya yansıdı.
Kocais’ın tek taraflı açıklamasının yarattığı rahatsızlık üzerine, Yunanistan, Kıbrıs Rum tarafıyla istişare etmek amacıyla toplantıya kısa bir ara verilmesi talebinde bulundu.
Yerel saatle18.30’da başlayan toplantıya, yerel saatle 20.00’de ara verildi. Aradan sonra toplantıya devam edilmesi bekleniyor.
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