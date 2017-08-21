KONSER SIRASINDA DİNLEYİCİLER ARASINDAKİ TACİZCİYE GÖRÜNCE ŞARKIYI KESTİ VE...

Hollanda’daki Lowlands Festivali’nde sahne alan Architects adlı İngiliz heavy metal grubunun solisti Sam Carter, konser alanını hıncahınç dolduran seyirciler arasında yaşanan bir taciz olayını görünce, şarkısını yarıda kesip sahneden uyarıda bulundu.

Konserde, izleyicilerin bir kişiyi havaya kaldırarak eller üzerinde dolaştırması (crowdsurfing) sırasında bir kadının tacize uğradığını gördüğünü söyleyen Carter, “Bunu yapan kişiyi işaret etmeyeceğim. Bunu tekrar yapmaya kalkışırsan burayı terk et ve geri gelme. Benim şovumda böyle şeylere yer yok” ifadelerini kullandı. Ve ardından şarkısına kaldığı yerden devam etti.