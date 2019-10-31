Kontrole gitti gözlerine inanamadı!

İskoçya'da hamile bir kadının ultrason filmine yansıdığı iddiasıyla sosyal medyada paylaştığı görsel büyük yankı uyandırdı.

İskoçya’nın Glasgow şehrinde yaşayan Jemma Houston, rutin kontroller için doktora gitti. 31 haftalık hamile olan Houston, 4 boyutlu ultrasonla muayene edildi.

İddiaya göre; ultrasonda bebeğin eliyle zafer işareti yaptığını gören doktor, şaşkınlığını gizleyemedi. Doktordan ultrason filmini alan Houston, görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

‘Yakınlarının işte annesinin kızı’ dediğini söyleyen Houston, “Muayeneye her gittiğimde doğru pozisyonda olmuyordu. Bu kez adeta poz verdi. O tam bir diva. Çevremdeki herkes bu durumla çok eğlendi” ifadelerini kullandı.

Houston’ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, İngiliz basınına da konu oldu.

Sosyal medyada fotoğrafın gerçek olmayabileceğine yönelik yorumlar da dikkat çekti.