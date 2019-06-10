"KONU BARIŞCI YÖNTEMLERLE ÇÖZÜMLENMEZSE KARŞI TEDBİR ALIRIZ"
Fatih gemisindeki mürettebatın tutuklanması...
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine ilişkin yapılan konuşmalar sırasında söz alarak konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.
Özersay Rum tarafının Fatih gemisindeki mürettebatın tutuklanması yöndeki girişimini anımsatarak bu tür davranışların doğru olmadığını kaydetti.
Özersay konunun barışçı yöntemlerle çözümlenmemesi halinde karşı tedbir alınacağı uyarısında bulundu.
Etiketler : Kudret Özersay, Doğu Akdeniz’
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