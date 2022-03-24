Konuşamayan felçli hastanın beynine çip bağlandı, doktorlardan ilk talebi herkesi şaşırttı

Almanya'da 2015 yılında ALS hastalığı teşhisi konulmasının ardından yatağa bağlı yaşayan bir adamın beynine çip takıldı. Yıllar sonra iletişim kurabilen adamın doktorlardan alkollü içecek talep etmesi, herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı.

Dünya genelinde bilim faaliyetlerinin ilerlemesiyle birlikte, felçli ve konuşamayan hastaların iletişim faaliyetleri de gelişiyor. Almanya'da 2015 yılında "ilerlemiş ALS" tanısı konulduktan sonra yatağa bağlı halde yaşayan bir adamın beynine, doktorlar ve bakıcılarıyla iletişim kurması için çip takıldı.

İLK İSTEĞİ ŞAŞIRTTI

İsmi açıklanmayan hastanın, doktorlardan ilk talebi de herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. Buna göre felçli adam, doktorlardan alkollü içecek talebinde bulundu.

ÇALIŞMA LİTERATÜRE GİRDİ

Diğer yandan Ujwal Chaudhary ve Niels Birbaumer'in öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar, alanında bir ilk olması nedeniyle de tıp literatüründeki yerini aldı.

Haberler.com