KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRIP, TEKME TOKAT DÖVDÜLER!

Murat İlker Kuşer ve Fevzi Kara’yı diskodan dışarı çıkarıp, tekme tokat dövdüğü iddia edilen Bayram Eroğlu’nun ardından Yunus Emre Işık da yakalandı.

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da geçtiğimiz hafta Cuma gecesi, bir diskonun önünde, Murat İlker Kuşer ve Fevzi Kara isimli şahısları, konuşmak bahanesi ile dışarı çıkararak darp ettiği ileri sürülen 3 zanlıdan ikisi yakalandı. Olayla ilgili, Bayram Eroğlu’nun ardından Yunus Emre Işık isimli zanlı da dün mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde tutukluluk emri temin edildi. Polis olayla ilgili bir kişinin daha arandığını söyledi.

Adli Şube’de görevli polis memuru Löğmen Yücetürk, mahkemeye olayla ilgili şahadet verdi.

Yücetürk, zanlının 2 Haziran 2017 tarihinde, Bayram Eroğlu ve şu anda aranmakta olan bir zanlı ile beraber, Gazimağusa’da bir diskoya giderek, müştekiler Murat İlker Kuşer ve Fevzi Kara’yı konuşmak bahanesi diskonun dışına çıkardıklarını söyledi. Zanlıların adı edilenleri ciddi şekilde darp ettiklerini söyleyen Yücetürk, mesele ile ilgili olarak Bayram Eroğlu isimli zanlının daha önce tutuklandığını ve aleyhinde tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı. Yücetürk, mahkeme huzurundaki zanlının da önceki gün tespit edilerek gözaltına alındığını bildirdi.

Mesele kapsamında aranmakta olan bir şahsın daha olduğunu belirten Yücetürk, mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının 1 gün süreyle polis nezaretinde tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

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