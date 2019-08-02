KOOP BANK KREDİ FAİZ ORANLARINI DÜŞÜRDÜ

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank), 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını düşürdü…

Koopbank’tan yapılan açıklamaya göre, banka KKTC Merkez Bankasının faiz oranlarında 425 baz puan indirime gitmesinin ardından maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilerine yansıttı.

Bu kapsamda banka, yıllık yüzde 23.25 ile yüzde 27.50 arasında değişen Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını; kredi amacına ve müşteri grubuna bağlı olarak yüzde 19.50 – yüzde 23.25 bandına indirdi…

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, faiz indirimin yeni verilecek krediler yanında mevcut kredi müşterileri için de geçerli olduğunu açıkladı…

Bankada kredisi olan mevcut müşterilerin hesaplarının da 1 Ağustos’tan itibaren faiz oranı indiriminden aynı şekilde yararlanacağını belirten Ataman, Koopbank’ın misyonu gereği ekonominin ve halkın yanında olmaya devam edeceğini söyledi…