KOOP SÜTE ZAM!

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Koop Süt’e yaklaşık 80 kuruş zam yapıldı; yoğurt fiyatlarında ise 80 kuruş ile 3.5 TL arasında artış oldu. 27 TL olan bir kilo hellimin fabrika çıkış fiyatı 37 TL’ye yükseldi

Ülkedeki zam furyasına Koop-Süt ürünleri de eklendi.

Koop Süt ürünleri artık zamlı satılacak. Dünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlara göre; pastörize sütün fabrikadan çıkış fiyatına 80 kuruş ile 85 kuruş arasında zam yapılırken, yoğurt fiyatlarında ise 80 kuruş ile 3.5 TL arasında artış oldu.

Hellim fiyatlarının ise fabrika satış bedellerine 10 TL’lik zam yapıldı. Daha önce 27 TL olan 1 kilo hellimin fabrika çıkış fiyatı 37 TL’ye yükseldi.