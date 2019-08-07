Köpeği için VIP araç kiraladı
Köpeği için VIP araç kiraladı
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Bodrum’da olan Demet Akalın, kızı Hira İstanbul’daki köpeğini özleyince kolları sıvadı. Demet Akalın, köpeği Bodrum’a getirtmek için 2 bin 200 TL'ye VIP araç kiraladı.
Demet Akalın, günlerdir Bodrum'daki lüks villasında Okan Kurt ve kızı Hira ile tatil yapıp stres atıyor.
Hira'nın bir dediğini iki etmeyen sanatçı, kızının İstanbul'da kalan köpeği Ponçik'i özlemesiyle harekete geçti.
Popçu, Bodrum'dan 710 kilometre uzaklıktaki köpeğini getirtmek için geçen gün VIP araç kiraladı.
Köpeğin konforlu şekilde Bodrum'a transferi için toplam 2 bin 200 lira ödedi.
'ÖZEL TAKSİYLE GELİYOR BEYEFENDİ'
Demet Akalın, minik köpeğinin fotoğrafını "Özel taksiyle geliyor beyefendi" notuyla paylaştı.
Etiketler : Demet Akalın, köpek
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