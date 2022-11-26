Köpeği kürekle vura vura öldüren caninin ilk ifadesi! Savunması da olay kadar korkunç

Konya'da Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle köpeklere vurarak ölümlerine neden olduğu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı. Kürekle köpeğe vuran şahıs ifadesinde kendisini korumak istediğini belirtip, "Köpek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için köpeğe panikle birkaç kez kürekle vurdum. Bu olayla ilgili 3 günlük sağlık raporum bulunuyor." dedi.

Türkiye, dün Konya'dan gelen acı görüntülerle sarsıldı. Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle kafasına sert darbe indirip öldürdüğü köpeği daha sonra iple sürüklemesi, izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandığı öne sürülen ve sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilip, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur." Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada ise konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı. Mahkemede 2 şahıs haklarındaki suçlar nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN KÜREKLE VURDUM"

Barınaktaki hayvanlara eziyet ederek, bir köpeğin ölümüne yol açan zanlılar Murat B. ile Sefa Ç.'nin savunmaları ortaya çıktı. Her iki zanlı da verdiği ifadede ölümüne yol açtıkları köpeğin kendilerine saldırdığını öne sürdü.

Murat B, "Sefa Ç. içeriden getirilen köpeği tutmaya çalışıyordu. Fakat köpeği tutamadı. Köpek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için köpeğe kürekle bir kez vurdum. Sefa Ç. köpeği kontrol altına alsa da o panikle 2 kez daha köpeğin kafasına kürekle vurdum. Köpek şoka girdi. Daha sonra tıbbi müdahalesini yapıp kafesine gönderdim. Son durumundan haberim yok. Benim bu olayla ilgili 3 günlük sağlık raporum bulunuyor." beyanında bulundu.

"KÖPEK BAYGINLIK GEÇİRDİ"

Diğer zanlı Sefa Ç. ise ifadesinde olayın yaşandığı barınakta 2 aydır çalıştığını belirterek "Köpekleri parazit ilaçlaması için ara koridora çıkardık. Köpek ilk önce Murat'a saldırdı. Bunun üzerine Murat kürekle bir tane vurdu. Köpek sendeledi. Ben de sendeledikten sonra aparat ile yakaladım. Yakaladıktan sonra Murat kürekle 2 kez daha köpeğe vurdu. Köpek baygınlık geçirdi. Daha sonra köpeğe gerekli tedavisini yapıp kafesine koyduk." ifadelerini kullandı.

AA