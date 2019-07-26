Köpeğiyle evleniyor!

220 kişiyle ilişki yaşayan ünlü model Elizabeth Hoad’dan şaşırtan karar

Eski model Elizabeth Hoad, hayatı boyunca yaşadığı 220 ilişki mutlu sonla bitmediği için köpeğiyle dünya evine girme kararı aldı. 49 yaşındaki Hoad, ilişki geçmişi pek parlak olmadığı için bu kararı aldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

49 yaşındaki Hoad, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada kararının nedenini ‘ilişki geçmişinin pek parlak olmaması’na bağladı. Hayatı boyunca 6 fark çöpçatanlık uygulaması kullandığını, 220 ilişki yaşadığını ancak bunların hepsinin kısa soluklu olduğunu belirten Hoad, iki kere nişanlandığını ve hiç evlenmediğini söyledi. 1980’lerde dönemin popüler golf oyuncularından Steve Ballesteros ve ralli pilotu James Hunt ile de ilişki yaşadığını hatırlatan Hoad “Artık erkeklerden vazgeçtim” dedi.

“ARTIK ERKEKLERDEN VAZGEÇTİM”

1980’lerde dönemin popüler golf oyuncularından Steve Ballesteros ve ralli pilotu James Hunt ile de ilişki yaşadığını hatırlatan Hoad “Artık erkeklerden vazgeçtim” dedi. Köpeği Logan’ın ise onu asla bırakmayacağını bildiğini söyleyen Hoad, “Bazılara bana çılgın diyebilir. Ama bu benim ‘asla ayrılmayacağız’ deme tarzım” dedi. Hoad, Katolik kilisesinde bir papazı, altı yaşındaki Logan’la olan birliklerini kutsamaya ikna etmeyi umduğunu söyledi. Logan ile gerçekleştirmeyi planladığı törenin ayrıntılarını ise şöyle anlattı: “20 kişinin katılacağı törende Logan’ın Husky cinsi arkadaşları Ajax ve Bear, sağdıç olacak. Ben de yüzük, Logan ise altın bir bileklik takacak.”