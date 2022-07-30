''Köpek balığı saldırısı beni kanserden ölmekten kurtardı''

ABD, Kaliforniya'da gerçekleşen olayda Eugene Finney isimli bir adam, kıyıda yüzerken aniden bir şeyin ona çarptığını hissetti. Sırtındaki kesik ve kanamayı görünce ve köpek balıklarına dair bölgeden gelen bir haberi duyunca kendisine çarpanın da köpek balığı olduğunu anlayan adam, olayın ardından bazı şikayetleri olunca hastaneye gitti. Yaşadığı saldırı resmen hayatını kurtarmıştı.

Köpekbalığı saldırısı bir adamın hayatını kurtardı. Eugene Finney isimli adam, Temmuz 2015'te California, Huntington Beach kıyılarında yüzerken sırtına bir şeyin çarptığını hissetti. Daha önce hiç böyle bir darbe almadığını söyleyen adam, "Bir ton tuğla çarpması ya da bir arabanın darbesi gibi olduğunu söyleyebilirim" diye anlattı.

KÖPEK BALIĞIYDI

Finney sudan çıktıktan sonra kızı ona neden kanadığını sorunca, sırtında bir ayak uzunluğunda bir kesik fark etti. Tüm bu süre boyunca kıyıda olan oğlu ve kız arkadaşı, suda köpekbalığı yüzgeçleri gördüklerini söyledi. Ertesi gün, bir sörfçünün büyük beyaz bir köpek balığı tarafından çarpıldığı haberi geldi. İşte ona çarpanın da köpek balığı olabileceğini düşündü.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ancak okyanusun en ölümcül yırtıcısı ile yaptığı yakın görüşmeden kısa bir süre sonra, Finney nefes almakta zorlandı ve göğüs ağrıları yaşadı. Bu sebeple acil servise gitti.Yapılan taramalar, sağ böbreğinde küçük bir kanserli tümör olduğunu ortaya çıkardı.

ŞANSI YÜKSEKTİ

O sırada 39 yaşındaki Finney'e, erken yakalanması ve boyutu nedeniyle hastalıktan kurtulma şansının yüksek olduğu söylendi. Cerrahlar daha sonra kitleyi ve onunla birlikte Finney'nin böbreğinin yaklaşık %20'sini çıkardılar.

''BİR İŞARET''

Finney, onu hastaneye getiren yaşadığı bu olayın "Tabiat Ana'dan bir işaret" olduğunu söyledi. “Aksi takdirde asla hastaneye gitmezdim ve hastalığım teşhis edilemezdi. Bunu öğrenmemin tek yolu, metastaz yapıp yayılıyor olmasıydı” dedi. Finney, eğer beklemiş olsaydı, 4. aşamada olana kadar muhtemelen kanser olduğunu bilmeyeceğini söyledi.

Yaşadığı olaydan ötürü minnet duyan ve şükreden adam “Keşke o köpek balığını bulabilsem ve ona sarılabilirsem” dedi.

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