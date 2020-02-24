Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü yumruklayarak kurtuldu

Yeni Zelanda'nın Auckland şehri sakini küçük yaralarla köpek balığından kaçmayı başardı

Yeni Zelanda'da büyük beyaz köpekbalığının saldırısına uğrayan sörfçü köpekbalığını yumruklayarak kurtuldu.

Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde yaşayan Nick Minogue, cumartesi sabahı olay gerçekleştiğinde Coromandel Yarımadası'ndaki Pauanui Plajı'nın 300 metre açığında sörf yapıyordu.

Saldırıyla ilgili Yeni Zelanda Radyosu'na (RNZ) konuşan Minogue şunları söyledi:

Köpekbalığının bana çarpmasıyla birlikte sarsıldığımı hissettim, sol tarafımdan geldi ve ön kolumla dirseğime çarptı.

Ardından köpekbalığı kendini Minogue'nin sörf tahtasının ön kısmına sabitledi.

Minogue şöyle devam ediyor:

Gözlerine ve burunlarına ya da kafalarına vurulmasından hoşlanmadıklarını duymuştum. O yüzden gözünden yumruklamaya başladım. Ulaşabildiğim en hassas ve yumuşak hedef buydu.

Sörfçü avazı çıktığı kadar "defol" diye bağırdığını da ekledi.

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İlk yumruğunda kaçırdı ancak ikinci yumruğunu oturtmayı başardı ve ikinci yumruk köpekbalığının gözünün bir miktar "yuvarlanmasına" yol açtı.

Köpekbalığı yüzerek uzaklaşırken sırt yüzgeci sörfçüyü yalayarak geçti.

Minogue, saldırığı gerçekleştiğinde 50 metre uzakta olan Alman bir sörfçüyle birlikte hızla sahile doğru kulaç atmaya başladı.

RNZ'ye konuşan sörfçü, sahile doğru giderken de sörf tahtasında çarpma hissettiğini ekledi.

Köpekbalığı uzmanı Riley Elliott'a göre, Minogue'nin sörf tahtası üzerindeki ısırık izleri ve hayvanı tarif biçimi büyük beyaz köpekbalığıyla uyumlu.

Başka türlü olsaydı yaralanmadan sudan çıkacak Minogue kolundaki kesik ve sörf kıyafetinde dişlerin açtığı 5 delikle kurtuldu.



Independent Türkçe