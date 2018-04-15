Lefkoşa25 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KÖPRÜ İNŞAATINDAN DÜŞTÜ!
KÖPRÜ İNŞAATINDAN DÜŞTÜ!

KÖPRÜ İNŞAATINDAN DÜŞTÜ!

Güngör -Taşkent arasında yapımı devam eden kuzey çevre yolu üzerinde yapılan köprü inşaatında bu sabah iş kazası meydana geldi.

A+A-

Güngör -Taşkent arasında yapımı devam eden kuzey çevre yolu üzerinde yapılan köprü inşaatında çalışan bir kişi bu sabah yaklaşık 3,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.Polisin açıklamasına göre, Ali Çobanoğlu (E-30) isimli kişi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kontrol amaçlı müşahede altına alındı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.