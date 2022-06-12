"Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga, yeni felaketi bu sözlerle duyurmuş: 2022'de ikinci ölümcül virüs gelecek

Gözlerinin kör olması nedeniyle "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri gündem olmaya devam ediyor. Vanga'nın kehanetleri arasında 2022 yılında ikinci ölümcül virüsün çıkacağı yazıyor.

Dünyada son dönemde yaşanan hastalıklar, savaşlar ve kıtlık endişesi, kahinlere olan ilgiyi bir hayli artırdı. Daha önce kehanetlerinden birçoğu tutan ünlü kahin Baba Vanga'nın 2022 yılı için yaptığı bir diğer kehanet de gündem oldu.

DOĞAL AFETLERDE ARTIŞ

Baba Vanga'nın 2022 yılı kehanetlerinin ilk sıralarında 'doğal afetlerde artış' yer alıyor. 2022 yılında çok fazla doğal afet meydana geleceğini ve ölümlerini artacağını öngören Baba Vanga, daha önceden meydana gelen birçok doğal afeti tahmin etmişti. Baba Vanga'nın kehanetine göre, 2022 yılında uzaylılar, insanlarla iletişime geçmeye çalışacak. Yaşam aramak için dünyaya göktaşı gönderecekler.

İKİNCİ ÖLÜMCÜL VİRÜS ÇIKACAK

Baba Vanga'nın en çok korkutan kehanetlerinden bir tanesi de, dünyada yeni bir ölümcül virüs daha görüleceğidir. Baba Vanga, 2022 yılında dünyanın ikinci bir ölümcül virüs ile sarsılacağını öne sürmüş. Bir başka korkutan kehanet ise 2022 yılında su krizinin baş göstereceği ve büyük devletlerin çözüm bulabilmek için harekete geçeceği.

KITLIK VE KURAKLIK

Baba Vanga'nın 2022 yılı için öngördüğü felaketlerden biri de kıtlık ve kuraklık... Özellikle Hindistan'da sıcaklıkların 50 derece seviyelerine kadar yükseleceği ve çekirge istilası sonucunda büyük bir kıtlık meydana geleceği iddia ediliyor.

Haberler.com