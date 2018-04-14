“KORKU FİLMİ GİBİ”

Ali ÇATAL

Sürekli yükselen ve sadece dövizle borçlananları değil, toplumun tümünü olumsuz etkilemeye başlayan dövizdeki yükseliş, vatandaşın kâbusu oldu.

Başta dövizle borçlananlar ve yükseköğretim çağında çocuğu bulunanlar ve öğrenciler olmak üzere toplumun sosyoekonomik her grubunun belini büken ‘dövizin önlenemeyen yükselişini’ sorduğumuz vatandaşlar, çaresiz kaldıklarından dert yandı.

Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle ekonomik açıdan sürekli gerilediklerinden şikâyet eden vatandaşlar, yaşadıklarını Kıbrıs Gazetesi’ne anlattı:

Kağan Yüncü (Esnaf):

Baba mesleğini yapıyor, dükkânı ayakta tutmaya çalışıyorum. Panik ataklarla uyanıyorum, korku filmi gibi! Eskiden karı koca memur çalışanlar, aldıkları maaşla ev alabiliyor, para biriktirebiliyor ve tatile çıkabiliyordu ancak, artık mal sahibi olmak çok zorlaştı. Hükümetin bir ‘B planı’ da yok ve olan da ne yazık ki halka oluyor.

Ayşegül Bozoğlan (Serbest Meslek):

Kardeşim geçenlerde ev aldı. Sterlin aniden yükseldiğinden bu yana uykuları kaçıyor. Biz de diğer vatandaşlar gibi bu durumdan son derece rahatsızız.

Songül Samer (Esnaf):

Söyleyeceğim tek şey, dövizdeki yükselişe paralel, her şeyin daha da kötüye gittiği. Ev taksiti ve kira ödemek artık çok çok zor.

Gamze Camuz (Öğrenci):

Şu an piyasa rezalet halde. Dövizdeki artışlar böyle devam ederse, öğrenciler de birer birer bu ülkeyi tercih etmemeye başlayacak.

Başak Girişken (Öğrenci):

Kiraları indirseler veya en azından döviz üzerinden almaktan vazgeçseler gerçekten çok iyi olur. Yetkililerden bir hareket bekliyoruz.

Cem Özyazgan (Esnaf):

Genelde yabancıyla çalıştığımızdan, bu durum onların işine geliyor lakin yerel halk için aynı şeyi söylemek mümkün değil, zira ev kiraları başta olmak üzere her şey sterlin üzerinden, maaşlar ise Türk Lirası’yla. Benzin dahi dövize endeksli.

İdris Cengiz (Turizmci):

Alışverişte ciddi bir sıkıntı ve korkunç bir kayıp yaşanıyor. Artışın nerede duracağı ise kestirilemiyor.

Ertan Ercantan (Esnaf):

Devletimizin sorunu ivedilikle çözmesi önem arz ediyor. Bir çare şart çünkü halkın boğazına geldi. Yakında arabamıza benzin koyamaz hale geleceğiz. Bu karanlık durumdan kurtulmalıyız.

Hürmüz Yarkın (Esnaf):

Bu durum, savaştan kaynaklanmaktadır. Haberlerden takip ediyorum. Onlar savaşacak, olan da fakire fukaraya ve dövizle borçlanana olacak. Yiyecek bile döviz üzerinden satılıyor.

Hakan Güçsan (Memur):

Anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geliyor. 900 liralık taksitim 1.700 lira oldu. 5 sene evvel bir arsa satın almıştım, Euro o dönem 2.60 seviyesindeydi. İnanılmaz bir faiz bindi. Bu memleket battı. Düne kadar, paralarının değeri olmayan üçüncü dünya ülkelerine gülerdik, şimdi onlardan beter olduk. Haydi biz 30’u devirdik ve bir memuriyet sahibi olduk. Yeni neslin geleceği hiç yok, memur maaşıyla ev falan da alınmıyor.

Özay Abik (Memur):

Çocuğun eğitim ücreti ve evin kirası döviz, maaşım ise TL üzerinden ödeniyor. Maaş, gelir gelmez eriyip bitiyor.

Yaşar Fotalı (Emekli):

Herkesin borcu var ve her şey dövize endeksli. Yurttaşların alım gücü devamlı düşüyor. Borcu olanın hali çok kötü.

Ahmet Mağusalı (Esnaf):

Millet battı. Hükümet bu durumun bir çaresine bakmalı. Okul ücretleri bile sterlin üzerinden ödeniyor. Anamız babamız İngiliz mi? Sterlinle borçlanan zaten battı. Hükümet, dövizi haydi durduramıyor; kiralar ve okullar elinde. Buralardaki ödemelerin TL üzerinden yapılmasını sağlayabilir. Ha sağlayamıyorsa derhal istifa etsin, halkın maddi durumu çok kötü.

Sinan Yaşar (Esnaf):

Barınmaya 1.700 TL ödüyordum, şu an bu rakam 3 bin 700 TL’ye çıktı. Otelde kalsam kiradan ucuza gelecek. Çocuğun okulu için ödediğim miktar da altı ay içerisinde 9 bin liradan 15 bin liraya yükseldi. Böyle devam ederse ne yapacağız, doğrusu bilmiyorum.

Kıvanç Aktuğ (Emekli):

Sebebi ne bu artışın? Önce sebebini bilsinler çünkü her şeyi dövize endekslemeyi biliyorlar. Çözümü de bulsunlar.

Ferhat Efebarlak (Öğrenci):

Okul harcı Euro üzerinden… En azından Euro kuru sabitlensin, çünkü 19 bin liralık ücret 23 bin lira oldu ve bu miktar da biz öğrenciler için bizi yönetenlerin aksine çok önemli bir fark. Kirayı nasıl ödeyeceğimi zaten yeterince düşünüyorum.

Yağmur Üzüm (Öğrenci):

1974’te buraya gelmemize rağmen halen bir evimiz yok, çünkü maaşlar TL üzerinden ödenirken, diğer bütün ödemeler sterlinle yapılıyor. Bütün üniversitelerde ya kur sabitlenmeli ya da TL’ye dönülmeli.

Ekram Tayfur (Esnaf):

Sterlinle kira ödeyen, mal ve hizmet alanların Allah yardımcısı olsun. Bu gidişle gençler ülkede durmayacak ve kuş gibi uçup gidecek.

Gülden Ceylan (Esnaf):

Esnaf çöktü. Döviz kuru kesinlikle sabitlenmeli. Asgari ücrete zam yapıldığında herkes seviniyor. Halbuki asgari ücret ne zaman yükselse, bunun peşi sıra zamlar geliyor. Asgari ücret bir daha lütfen yükselmesin! Hükümetin, esnafa yardımcı olmak gibi bir derdi gerçekten varsa, fonları ve gümrükleri düşürsün; Euro’ya da artık bir ‘dur’ desin. Üniversitede iki çocuğum var ve taksit değil; resmen faiz ödüyorum.

Fatmanur Irmak (Öğrenci):

Döviz artışı artık durmalı çünkü aksi takdirde grevler başlayacak ve daha da fakirleşeceğiz.

Kıbrıs