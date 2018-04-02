KORKULAN OLMADI!

Çin’in 2016’dan bu yana başıboş dolaşan uzay istasyonu Tiangong-1 atmosfere giriş yaptı. Yetkililer istasyonun büyük ölçüde yanmış durumda olduğunu açıkladı.

Çin’in 2016’dan bu yana başıboş dolaşan uzay istasyonu Tiangong-1 yeniden Dünya’ya geldi.

İki yıldır başıboş dolaşan uzay istasyonu, gece saatlerinde atmosfere giriş yaptı. Güney Pasifik üzerinden atmosfere giren 8,5 tonluk uzay istasyonu, yanarak infilak etti.

GÖREV SÜRESİ BİTMİŞTİ

Çin’in 2011’de fırlattığı 8,5 ton ağırlığındaki Tiangong-1 (Gök Sarayı) isimli uzay istasyonu 2013’te görev süresini tamamlamıştı.

Çin’in ilk uzay istasyonu Tiangong-1 2016 yılında dünya ile iletişimi kaybetmişti. 2016’da Çin yönetimi, uzay istasyonunun kontrolden çıktığını Birleşmiş Milletler’e bildirmişti. 10 metrelik uzunluğu ve 8 ton ağırlığı ile Tiangong-1, Dünya’nın atmosferine yeniden giren insan yapımı diğer araçlardan biraz daha büyük. Ancak Tiangong’ın yeryüzünü tehdit edecek büyüklükte bir uzay aracı olmadığı aktarılmıştı.

Kontrölden çıkan Tiangong 1’in Türkiye’ye düşmesi ihtimali üzerinde de duruluyordu. 1979 yılında NASA’nın Skylab isimli uzay aracı 80 tonluk kütlesi ile kısmi kontrol dışı olarak atmosfere girmişti. Bazı parçaları Avustralya’nın batısına düştü ama kimse bu olayda yaralanmadı.