Korkunç iddia!

Ukraynalı gazeteci Iryna Matviyisyn tarafından hazırlanan bir rapor, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabında paylaşıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Harkov yakınlarındaki yakın zamanda kurtarılan kasaba ve köylerde Rus askerleri tarafından sekizi bir yaşındaki çocuklara yönelik olmak üzere 10 tecavüz vakası bildirdi.

Rusya’nın 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna işgali devam ederken bölgeden insanların tüylerini diken diken eden haberler geliyor. İki ülke arasındaki savaş 3. ayına yaklaşırken Ukraynalı gazeteci Iryna Matviyisyn’ın hazırladığı rapor infial yarattı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, “Bugün sadece bir saat içinde Harkov bölgesinde yeni kurtarılmış köylerden 8’i çocuk olmak üzere Rus işgalcilerin tecavüzüne ilişkin 10 ihbar geldi” ifadeleri kullanıldı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ SÖYLENDİ

Ukraynalı gazeteci Iryna Matviyisyn raporunda Kremlin askerlerinin anneleri izlemee zorlanırken dokuz yaşındaki üçüz kardeşlere tecavüz ettiği de yer aldı.Muhabir, iddiaların kaynağı olarak Ukrayna'nın İnsan Hakları Komiseri Lyudmyla Denisova'yı gösterdi.

Savunma Bakanlığı 1 yaşındaki erkek bebeklerden birinin yaşadığı cinsel saldırı sonucunda aldığı yaralarla hayatını kaybettiğini iddia etti. Raporun sonunda ise Rus askerleri 67 ve 78 yaşlarındaki iki erkeğe tecavüz etmekle suçlandı.

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