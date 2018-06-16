KORKUNÇ OLAY! BABASINI DÖVDÜ, ANNESİNİ BIÇAKLADI
Kumar Oynamasına Kızan Babasını Dövdü, Araya Giren Annesini Bıçakladı
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Kumar oynadıktan sonra eve gece geç saatlerde dönen Gökhan E. (21), tartıştığı babasını dövüp, araya giren annesini bıçakla yaraladı.
BASINI DÖVDÜ, ANNESİNİ KOLTUK ALTINDAN BIÇAKLADI
Önceki gece Akdoğan’da meydana gelen olayda, kumar oynayıp gece geç saatlerde eve dönen Gökhan E. ile babası Fikri E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gökhan E. babasına şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada eline ekmek bıçağını geçiren Gökhan E., araya girip kendisini engellemeye çalışan annesi Kadriye E.'yi koltuk altından bıçakladı.
TUTUKLANDI
Kadriye E., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Gökhan E. ise gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede psikolojisinin bozuk olduğunu savunan Gökhan E., tutuklandı.
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