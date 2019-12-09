KORKUTAN KAZA!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Türkmenköy istikametinden yönetimindeki MEM 068 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyreden Stephan John Hawkins (E-68), Dörtyol çemberine geldiği zaman dikkatsizce çembere giriş yaparak Sercan Gökpınar (E-28) yönetimindeki FS 177 plakalı araçla çarpıştı.

Türkmenköy istikametinden yönetimindeki MEM 068 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyreden Stephan John Hawkins (E-68), Dörtyol çemberine geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu kazaya neden oldu. Sürücü, o esnada Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Sercan Gökpınar (E-28) yönetimindeki FS 177 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.