Korkutan Kaza

Ziyamet'te Yeşilköy istikametinde seyreden kamyonun lastiğinin patlaması sonucu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yoldan çıkarak, devrildi. Kaza sonunu yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre bugün saat 09:40 sıralarında, Ziyamet’te Asma Bahçeler mevkiinde, Ahmet SOLAK (E-30), yönetimindeki MC 371 plakalı kamyon ile Ziyamet istikametinden Yeşilköy istikametine seyrettiği sırada kamyonun sağ arka lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp trafik levhasına çarptıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonunu yaralanan olmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.